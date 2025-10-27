مندوب إسبانيا لدى مجلس الأمن: ندعو كل الأطراف للامتثال لقرارات مجلس الأمن بشأن لبنان وندين الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة ضدّ "اليونيفيل"

Lebanon 24