جابر: نحن لا نستهدف أي مصرف بل نعمل على عملية سلسة للإصلاح المصرفي وإقناع الناس بإعادة الثقة في المصارف وكل مصرف يقرر بنفسه ما إذا كان يريد الاستمرار في العمل المصرفي أم لا

Lebanon 24