هزة أرضية بقوة 5,8 درجات تضرب شمال مرسى مطروح شمال غرب مصر (الحدث)
Lebanon 24
27-10-2025
|
16:39
photos
بقوة 4.9 درجات.. زلزال يضرب شمال غرب تركيا
Lebanon 24
بقوة 4.9 درجات.. زلزال يضرب شمال غرب تركيا
28/10/2025 02:09:51
28/10/2025 02:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب محافظة هوكايدو شمالي اليابان
Lebanon 24
زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب محافظة هوكايدو شمالي اليابان
28/10/2025 02:09:51
28/10/2025 02:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
28/10/2025 02:09:51
28/10/2025 02:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الطوارئ والكوارث التركية: زلزال بقوة ٥ درجات يضرب بحر مرمرة قرب إسطنبول
Lebanon 24
الطوارئ والكوارث التركية: زلزال بقوة ٥ درجات يضرب بحر مرمرة قرب إسطنبول
28/10/2025 02:09:51
28/10/2025 02:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول أميركي: سياستنا بشأن كوريا الشمالية تهدف لنزع السلاح النووي
Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول أميركي: سياستنا بشأن كوريا الشمالية تهدف لنزع السلاح النووي
19:48 | 2025-10-27
27/10/2025 07:48:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: قلقون للغاية من التصعيد العسكري الأخير في السودان
Lebanon 24
الأمم المتحدة: قلقون للغاية من التصعيد العسكري الأخير في السودان
19:47 | 2025-10-27
27/10/2025 07:47:35
Lebanon 24
Lebanon 24
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: حان وقت رحيل مادورو عن حكم فنزويلا وآمل أن يحدث ذلك بطريقة سلمية
Lebanon 24
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: حان وقت رحيل مادورو عن حكم فنزويلا وآمل أن يحدث ذلك بطريقة سلمية
19:28 | 2025-10-27
27/10/2025 07:28:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل
19:25 | 2025-10-27
27/10/2025 07:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
آليات الاحتلال تطلق النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة
Lebanon 24
آليات الاحتلال تطلق النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة
19:10 | 2025-10-27
27/10/2025 07:10:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
00:40 | 2025-10-27
27/10/2025 12:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
10:25 | 2025-10-27
27/10/2025 10:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
02:59 | 2025-10-27
27/10/2025 02:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
09:04 | 2025-10-27
27/10/2025 09:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
19:48 | 2025-10-27
"رويترز" عن مسؤول أميركي: سياستنا بشأن كوريا الشمالية تهدف لنزع السلاح النووي
19:47 | 2025-10-27
الأمم المتحدة: قلقون للغاية من التصعيد العسكري الأخير في السودان
19:28 | 2025-10-27
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: حان وقت رحيل مادورو عن حكم فنزويلا وآمل أن يحدث ذلك بطريقة سلمية
19:25 | 2025-10-27
قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل
19:10 | 2025-10-27
آليات الاحتلال تطلق النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة
19:07 | 2025-10-27
قوات الاحتلال تعتقل فلسيطنياً في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
16:29 | 2025-10-27
28/10/2025 02:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
28/10/2025 02:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
28/10/2025 02:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
