سكاي نيوز: 35 شاحنة مساعدات إماراتية تحمل على متنها نحو 660 طنا من المواد الغذائية بانتظار إدخالها لقطاع غزة

Lebanon 24
28-10-2025 | 00:11
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
