Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الفلسطيني للحدث: يجب أن يكون السلاح والقانون والأمن حصرا بيد الدولة الفلسطينية

Lebanon 24
28-10-2025 | 03:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب ميشال الدويهي: يجب أن يكون كل السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام (الحدث)
lebanon 24
28/10/2025 15:17:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الرئيس الفلسطيني للحدث: كل مسؤوليات غزة يجب أن تؤول للسلطة الفلسطينية
lebanon 24
28/10/2025 15:17:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء مالطا: نؤيد نهج السلطة الفلسطينية الخاص بدولة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد
lebanon 24
28/10/2025 15:17:50 Lebanon 24 Lebanon 24
فادي كرم: آن الأوان لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
lebanon 24
28/10/2025 15:17:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:56 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:56 | 2025-10-28
08:44 | 2025-10-28
08:37 | 2025-10-28
08:14 | 2025-10-28
08:11 | 2025-10-28
08:03 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24