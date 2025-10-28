النائب هادي أبو الحسن لـmtv: أطلب إدراج القانون على جدول أعمال الجلسة التشريعيّة ومشاركتنا اليوم في الجلسة تنطلق من مبدأ ثابت بعدم تعطيل الجلسات

