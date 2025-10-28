الرئيس عون: ثورة الاتصالات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والتواصل الإلكتروني وكل ما يرتبط بعالم الرقمنة الذي نعيش فيه اليوم يفترض أن يقدّم لنا الإمكانات الكافية لمكافحة بعض أنواع الإرهاب

