الرئيس عون: الإرهاب جرثومة لا تنمو إلا في الظلم والظلام وبالتالي فأنوار العدالة وأضواء الحداثة عامل حاسم في القضاء عليها وهو ما نتعاون لتحقيقه مع كل أصدقائنا في محيطنا وفي العالم

Lebanon 24