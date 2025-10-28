Advertisement

وزير الخارجية الروسي: لا نية لدينا لمهاجمة أي دولة من دول الناتو ومستعدون لترسيخ ذلك عبر ضمانات أمنية

Lebanon 24
28-10-2025 | 05:18
