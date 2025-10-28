المطران ميشال عون: البابا اختار أن يكون البلد الأوّل في زياراته الخارجيّة هو لبنان ودعوتي لجميع اللبنانيين أنّ نستقبل البابا من خلال مشاركتنا الكثيفة في القداس الذي سيترأسه في بيروت

Lebanon 24