Advertisement

أخبار عاجلة

المطران ميشال عون: البابا اختار أن يكون البلد الأوّل في زياراته الخارجيّة هو لبنان ودعوتي لجميع اللبنانيين أنّ نستقبل البابا من خلال مشاركتنا الكثيفة في القداس الذي سيترأسه في بيروت

Lebanon 24
28-10-2025 | 08:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون واللبنانية الأولى غادرا بيروت إلى روما للمشاركة في قداس اعلان قداسة المطران مالويان غداً
lebanon 24
28/10/2025 18:53:02 Lebanon 24 Lebanon 24
سعيد عرض مع المطران عون التحضيرات لزيارة البابا وشؤوناً عامة
lebanon 24
28/10/2025 18:53:02 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر خلال إعلان قداسة الطوباوي المطران إغناطيوس مالويان: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء السؤال الذي اختارته اليوم الليتورجيا يفتح تأملنا حول مدى تجاوب الإنسان ويكشف رباط المحبة بين الله والإنسان
lebanon 24
28/10/2025 18:53:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون تسلّم دعوة لحضور قداس إعلان قداسة المطران مالويان
lebanon 24
28/10/2025 18:53:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:46 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:50 | 2025-10-28
12:48 | 2025-10-28
12:48 | 2025-10-28
12:47 | 2025-10-28
12:46 | 2025-10-28
12:40 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24