Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: قادة عسكريون منعوا من المشاركة في مشاورات نتنياهو الأمنية بدعوى أنها تعقد في إطار مقلص

Lebanon 24
28-10-2025 | 09:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو عقد تقييما طارئا بمشاركة عدد محدود من الوزراء وكبار العسكريين
lebanon 24
28/10/2025 18:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: نتنياهو يعقد اليوم مشاورات أمنية بشأن قطاع غزة
lebanon 24
28/10/2025 18:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 15 الإسرائيلية: نتنياهو سيعقد جلسة مشاورات أمنية بعد لقائه وزير الخارجية الأميركي
lebanon 24
28/10/2025 18:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: عدم السماح لفريق دراجات إسرائيلي بالمشاركة في سباق بإيطاليا لأسباب أمنية
lebanon 24
28/10/2025 18:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:52 | 2025-10-28
12:50 | 2025-10-28
12:48 | 2025-10-28
12:48 | 2025-10-28
12:47 | 2025-10-28
12:46 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24