Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: حماس لديها جثث بحوزتها لكنها لا تفرج عنها

Lebanon 24
28-10-2025 | 10:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء الإيطالية عن وزير الخارجية الإسرائيلي: حماس يجب أن تفرج عن جثامين آخر 19 رهينة
lebanon 24
28/10/2025 18:54:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم تفرج حماس عن الرهائن وتلقي سلاحها فستدمر غزة
lebanon 24
28/10/2025 18:54:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إنه يستعد لاستقبال الرهائن الذين ستفرج عنهم حماس
lebanon 24
28/10/2025 18:54:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر في طريقه إلى جنوب غزة لتسلم جثث عدد من الأسرى لدى حماس
lebanon 24
28/10/2025 18:54:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:52 | 2025-10-28
12:50 | 2025-10-28
12:48 | 2025-10-28
12:48 | 2025-10-28
12:47 | 2025-10-28
12:46 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24