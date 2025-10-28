Advertisement

المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 4 آخرين في قصف إسرائيلي على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة

Lebanon 24
28-10-2025 | 14:35
الجيش الإسرائيلي ينسف مباني سكنية في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة (الجزيرة)
الإسعاف والطوارئ: 4 إصابات في قصف إسرائيلي على منزل في حي الدرج شرقي مدينة غزة
شهيدان ومصابون في قصف إسرائيلي على شارع المغربي بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة
جيش الاحتلال يفجّر مدرّعات مفخّخة بين المنازل في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة
