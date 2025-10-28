Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الأركان الإسرائيلي: إذا لم تف حماس بالتزاماتها فستدفع ثمنا باهظا

Lebanon 24
28-10-2025 | 15:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كاتس: حماس هاجمت قواتنا في غزة وستدفع ثمنا باهظا
lebanon 24
29/10/2025 00:46:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: حماس ستدفع "ثمنا في الجحيم" إذا لم توقع على الاتفاق
lebanon 24
29/10/2025 00:46:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس ستدفع ثمنا باهظا على مهاجمة الجنود في غزة وعلى خرق اتفاق إعادة الجثامين
lebanon 24
29/10/2025 00:46:36 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي: حماس ستدفع الثمن إن لم تتخلَّ عن السلاح
lebanon 24
29/10/2025 00:46:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:43 | 2025-10-28
18:33 | 2025-10-28
18:19 | 2025-10-28
18:17 | 2025-10-28
18:15 | 2025-10-28
18:12 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24