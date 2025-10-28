23
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على غزّة إلى 36
Lebanon 24
28-10-2025
|
19:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ارتفاع عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة إلى 17 (العربية)
Lebanon 24
ارتفاع عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة إلى 17 (العربية)
29/10/2025 07:11:09
29/10/2025 07:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
4 شهداء بقصف إسرائيلي على حي الدرج بمدينة غزة (العربية)
Lebanon 24
4 شهداء بقصف إسرائيلي على حي الدرج بمدينة غزة (العربية)
29/10/2025 07:11:09
29/10/2025 07:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 64,803 شهداء و164,264 مصابا منذ 7 تشرين الأول 2023
Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 64,803 شهداء و164,264 مصابا منذ 7 تشرين الأول 2023
29/10/2025 07:11:09
29/10/2025 07:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية يرتفع إلى 399 شهيدا بينهم 140 طفلا
Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية يرتفع إلى 399 شهيدا بينهم 140 طفلا
29/10/2025 07:11:09
29/10/2025 07:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
التحكم المروري: قتيل و ١٠ جرحى في 9 حوادث سير في الساعات الـ24 الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل و ١٠ جرحى في 9 حوادث سير في الساعات الـ24 الماضية
00:58 | 2025-10-29
29/10/2025 12:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: نأمل أن يسود سلام دائم في الشرق الأوسط
Lebanon 24
ترامب: نأمل أن يسود سلام دائم في الشرق الأوسط
00:52 | 2025-10-29
29/10/2025 12:52:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: أعتقد أن الصفقة مع الصين ستكون رائعة لكلا البلدين
Lebanon 24
ترامب: أعتقد أن الصفقة مع الصين ستكون رائعة لكلا البلدين
00:45 | 2025-10-29
29/10/2025 12:45:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام روسي: الدفاعات الجوية دمرت 100 مسيرة أوكرانية خلال الليل
Lebanon 24
إعلام روسي: الدفاعات الجوية دمرت 100 مسيرة أوكرانية خلال الليل
00:41 | 2025-10-29
29/10/2025 12:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سيتم الانتهاء من الاتفاق التجاري مع كوريا الجنوبية قريبا جدا
Lebanon 24
ترامب: سيتم الانتهاء من الاتفاق التجاري مع كوريا الجنوبية قريبا جدا
00:38 | 2025-10-29
29/10/2025 12:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
06:58 | 2025-10-28
28/10/2025 06:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
07:22 | 2025-10-28
28/10/2025 07:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء مثير للجدل لأورتاغوس... ماذا طلبت خلال زيارتها للمسؤولين في لبنان؟
Lebanon 24
إجراء مثير للجدل لأورتاغوس... ماذا طلبت خلال زيارتها للمسؤولين في لبنان؟
06:23 | 2025-10-28
28/10/2025 06:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات... ما جديد قضية إختفاء أوستن تايس؟
Lebanon 24
آخر المعلومات... ما جديد قضية إختفاء أوستن تايس؟
09:00 | 2025-10-28
28/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف حركة بيع الذهب والفضة في لبنان
Lebanon 24
توقف حركة بيع الذهب والفضة في لبنان
02:30 | 2025-10-28
28/10/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:58 | 2025-10-29
التحكم المروري: قتيل و ١٠ جرحى في 9 حوادث سير في الساعات الـ24 الماضية
00:52 | 2025-10-29
ترامب: نأمل أن يسود سلام دائم في الشرق الأوسط
00:45 | 2025-10-29
ترامب: أعتقد أن الصفقة مع الصين ستكون رائعة لكلا البلدين
00:41 | 2025-10-29
إعلام روسي: الدفاعات الجوية دمرت 100 مسيرة أوكرانية خلال الليل
00:38 | 2025-10-29
ترامب: سيتم الانتهاء من الاتفاق التجاري مع كوريا الجنوبية قريبا جدا
00:36 | 2025-10-29
ترامب: حصلنا على التزامات باستثمارات جديدة بأكثر من 18 تريليون دولار
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
29/10/2025 07:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
29/10/2025 07:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
29/10/2025 07:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24