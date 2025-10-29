Advertisement

أخبار عاجلة

الحدث: ارتفاع عدد شهداء قصف إسرائيل لغزة منذ ليل أمس إلى 70

Lebanon 24
29-10-2025 | 01:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
70 شهيداً في غزة جرّاء قصف إسرائيلي خلال 24 ساعة
lebanon 24
29/10/2025 10:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على غزّة إلى 36
lebanon 24
29/10/2025 10:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر طبية بغزة: ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية اليوم على غزة إلى 44
lebanon 24
29/10/2025 10:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 70 إلى العريش تمهيدا لنقل مساعدات لغزة
lebanon 24
29/10/2025 10:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:28 | 2025-10-29
04:26 | 2025-10-29
04:26 | 2025-10-29
04:18 | 2025-10-29
04:17 | 2025-10-29
04:08 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24