Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية يوسف رجي: نؤكد تصميم الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها على الأراضي اللبنانية كافة بقواها الذاتية حصرا

Lebanon 24
29-10-2025 | 05:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحجار من برجا: الحكومة ملتزمة ببسط سلطة الدولة على كامل مساحة الوطن بقواها الذاتية حصرا
lebanon 24
29/10/2025 13:27:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: تلتزم الحكومة اللبنانية إعداد استراتيجية أمن وطني وذلك في سياق تحقيق مبدأ بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها
lebanon 24
29/10/2025 13:27:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: نشدد على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية
lebanon 24
29/10/2025 13:27:58 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: ندعم موقف الحكومة اللبنانية في ما يتعلق ببسبط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية
lebanon 24
29/10/2025 13:27:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:41 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:20 | 2025-10-29
07:08 | 2025-10-29
06:41 | 2025-10-29
06:34 | 2025-10-29
06:29 | 2025-10-29
06:21 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24