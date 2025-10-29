Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم الحكومة السودانية: ملتزمون بحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين بالتعاون مع المؤسسات الإنسانية الدولية

Lebanon 24
29-10-2025 | 05:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدثة باسم المكتب الأممي للشؤون الإنسانية بغزة: نعمل على تسريع تقديم المساعدات لتخفيف المعاناة
lebanon 24
29/10/2025 13:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدثة باسم أسطول الصمود: كل ما نحمله هو مساعدات إنسانية تشمل حليب الأطفال والأغذية (الجزيرة)
lebanon 24
29/10/2025 13:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ريزا: الجهود الإنسانية وحدها لا تكفي لإعادة الاستقرار وحماية المدنيين
lebanon 24
29/10/2025 13:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة السودانية: ندعو إلى تصنيف "الدعم السريع" منظمة إرهابية
lebanon 24
29/10/2025 13:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:41 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:20 | 2025-10-29
07:08 | 2025-10-29
06:41 | 2025-10-29
06:34 | 2025-10-29
06:29 | 2025-10-29
06:21 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24