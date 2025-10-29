وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـmtv: هناك مرحلة جديدة في البلد ولا مقايضة فسياسية المقايضة التي كانت تحصل في السابق هي التي أدّت بالبلاد إلى ما نحن عليه

