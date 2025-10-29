Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية السودانية: نؤكد رغبتنا في تحقيق السلام في جميع أنحاء البلاد بما يلبي تطلعات الشعب السوداني

Lebanon 24
29-10-2025 | 06:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس السيادة السوداني: الشعب السوداني وقواتنا المسلحة سيحققون النصر
lebanon 24
29/10/2025 13:30:25 Lebanon 24 Lebanon 24
السوداني يؤكد لوزير الخارجية الأميركي حرص العراق على تعزيز التعاون الثنائي
lebanon 24
29/10/2025 13:30:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السودانية: الجيش سيستخدم كل الوسائل المشروعة لردع مليشيا الدعم السريع واستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام العادل
lebanon 24
29/10/2025 13:30:25 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب قائد الجيش السوداني: نقاتل بإسناد الشعب ومن أجله
lebanon 24
29/10/2025 13:30:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:41 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:21 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:20 | 2025-10-29
07:08 | 2025-10-29
06:41 | 2025-10-29
06:29 | 2025-10-29
06:21 | 2025-10-29
06:11 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24