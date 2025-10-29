Advertisement

أخبار عاجلة

بوتين تعقيبًا على تدشين صاروخ يعمل بالدفع النووي مؤخرا: روسيا فخورة بعلمائها

Lebanon 24
29-10-2025 | 07:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مبعوث بوتين: الجانب الروسي أبلغ الجانب الأميركي بشأن الاختبارات الناجحة لصاروخ "بوريفيستنيك" بالدفع النووي
lebanon 24
29/10/2025 20:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يعلن نجاح تجربة أخيرة لصاروخ كروز بالدفع النووي قبل بدء تشغيله
lebanon 24
29/10/2025 20:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين تعليقا على تجربة إطلاق صاروخ "بوريفيستنيك" بالدفع النووي: الخطوة تضمن أمننا القومي
lebanon 24
29/10/2025 20:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يعلن انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك" النووي ويوجه بتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه
lebanon 24
29/10/2025 20:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:38 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:34 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:01 | 2025-10-29
13:53 | 2025-10-29
13:38 | 2025-10-29
13:34 | 2025-10-29
13:30 | 2025-10-29
13:29 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24