Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول أميركي: مسؤولون أميركيون سيزورون إسرائيل قريباً لفهم ما يجري على الأرض ولإحراز تقدم نحو سلام دائم (الجزيرة)

Lebanon 24
29-10-2025 | 13:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول أميركي: رد إسرائيل على هجوم حماس انتهى ووقف إطلاق النار تم استئنافه (الجزيرة)
lebanon 24
30/10/2025 04:45:48 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز عن مصدر: مسؤولون أميركيون أجروا الأسبوع الماضي محادثات مباشرة مع حماس
lebanon 24
30/10/2025 04:45:48 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي: ثمة تقدم ملحوظ نحو التوصل إلى اتفاق بشأن غزة
lebanon 24
30/10/2025 04:45:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول أميركي: على نتنياهو الآن أن يفهم أن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق
lebanon 24
30/10/2025 04:45:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:43 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:43 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:32 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:11 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:05 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:43 | 2025-10-29
19:43 | 2025-10-29
19:32 | 2025-10-29
19:11 | 2025-10-29
19:05 | 2025-10-29
18:45 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24