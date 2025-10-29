Advertisement

أخبار عاجلة

وزيرة خارجية بريطانيا: على الدعم السريع التحرك فورا لوقف العنف الوحشي ضد الأبرياء والموافقة على هدنة إنسانية

Lebanon 24
29-10-2025 | 16:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار ترامب: ندعو الدعم السريع لوقف الهجمات فوراً في الفاشر
lebanon 24
30/10/2025 04:48:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية: الاتحاد الأوروبي يندد بوحشية قوات الدعم السريع واستهداف المدنيين في السودان
lebanon 24
30/10/2025 04:48:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أممي: قوات الدعم السريع ترتكب جرائم ضد الإنسانية في الفاشر
lebanon 24
30/10/2025 04:48:56 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن: على الدعم السريع حماية المدنيين في الفاشر فورا
lebanon 24
30/10/2025 04:48:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:43 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:43 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:32 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:11 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:05 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:43 | 2025-10-29
19:43 | 2025-10-29
19:32 | 2025-10-29
19:11 | 2025-10-29
19:05 | 2025-10-29
18:45 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24