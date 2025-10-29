Advertisement

الرئيس نيكولاس مادورو: اعترف المرتزقة الذين تم القبض عليهم بانهم خططوا بمشاركة "سي آي أي" لمهاجمة سفن أميركية واتهام فنزويلا لتبرير التصعيد عليها

Lebanon 24
29-10-2025 | 19:43
