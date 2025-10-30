Advertisement

أخبار عاجلة

على طريق الجية ـ السعديات حادث يوقع قتيلاً و5 جرحى

Lebanon 24
30-10-2025 | 03:06
قتل شخص وأصيب 5 آخرون بجروح،  نتيجة حادث سير مروع على طريق الجية ـ السعديات بين فان لنقل الركاب وشاحنة.
