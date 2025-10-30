Advertisement

الرئيس عون طلب من قائد الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة

Lebanon 24
30-10-2025 | 04:49
الرئاسة اللبنانية: عون عرض مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية في البلاد واطّلع منه على تفاصيل الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت أمس عدداً من البلدات والقرى الجنوبية
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الدوحة: نحذر من التبعات الكارثية لأي قرار إسرائيلي بضم جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة والتصدي له باعتباره انتهاكا سافرا
الجديد: كلمة الرئيس عون سيتخللها تأكيد على ضرورة الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية ووقف الإعتداءات
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يستقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل
