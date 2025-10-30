Advertisement

أخبار عاجلة

مندوب الإمارات: الجيش السوداني يدين فظائع ناتجة عن حرب قام هو بشنها

Lebanon 24
30-10-2025 | 12:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الانفجار الذي سمع في حلب ناتج عن تفجير مخلفات حرب فجرها الجيش السوري (الحدث)
lebanon 24
30/10/2025 21:38:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تدين استهداف الجيش الإسرائيلي لـ"اليونيفيل" وتؤكد دعمها للبنان وسيادته
lebanon 24
30/10/2025 21:38:01 Lebanon 24 Lebanon 24
القوة المشتركة المساندة للجيش السوداني: انتهاكات الدعم السريع ترقى لجرائم حرب
lebanon 24
30/10/2025 21:38:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب تركيا: ندين الهجوم الإسرائيلي المقيت على الدوحة
lebanon 24
30/10/2025 21:38:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:29 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:32 | 2025-10-30
15:31 | 2025-10-30
15:29 | 2025-10-30
15:27 | 2025-10-30
15:22 | 2025-10-30
15:20 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24