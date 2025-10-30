جعجع: الشيخ نعيم قاسم لا يمكنه أن يرفض ويقرر باسمنا أمامه خياران فقط: إمّا دولة أو لا دولة وإذا كان "حزب الله" لا يريد الدولة فليُعلن ذلك لنتمكّن من معرفة ما علينا فعله

Lebanon 24