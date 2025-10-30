22
o
بيروت
18
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
7
o
بشري
17
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: مراجعة الاتهامات ضد الوحدات العسكرية الإسرائيلية في غزة ستستغرق سنوات
Lebanon 24
30-10-2025
|
17:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واشنطن بوست: التقرير الرقابي يؤكد أن مراجعة حالات انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان في غزة ربما تستغرق سنوات
Lebanon 24
واشنطن بوست: التقرير الرقابي يؤكد أن مراجعة حالات انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان في غزة ربما تستغرق سنوات
31/10/2025 01:58:24
31/10/2025 01:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: هيئة الرقابة تجمع أدلة بشأن سرقة حماس وجماعات مسلحة أخرى للمساعدات
Lebanon 24
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: هيئة الرقابة تجمع أدلة بشأن سرقة حماس وجماعات مسلحة أخرى للمساعدات
31/10/2025 01:58:24
31/10/2025 01:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
جيروزاليم بوست نقلاً عن مسؤول إسرائيلي: الضربات على قطاع غزة تقترب من الانتهاء
Lebanon 24
جيروزاليم بوست نقلاً عن مسؤول إسرائيلي: الضربات على قطاع غزة تقترب من الانتهاء
31/10/2025 01:58:24
31/10/2025 01:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة: الاتهامات الإسرائيلية سخيفة ومكررة ومهمة أسطول الصمود إنسانية وأخلاقية
Lebanon 24
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة: الاتهامات الإسرائيلية سخيفة ومكررة ومهمة أسطول الصمود إنسانية وأخلاقية
31/10/2025 01:58:24
31/10/2025 01:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مستوطنون يرشقون مركبات الفلسطينيين بالحجارة على دوار قدوميم شرق قلقيلية
Lebanon 24
مستوطنون يرشقون مركبات الفلسطينيين بالحجارة على دوار قدوميم شرق قلقيلية
19:51 | 2025-10-30
30/10/2025 07:51:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفرذان غرب جنين
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفرذان غرب جنين
19:25 | 2025-10-30
30/10/2025 07:25:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تداهم مخازن تجارية خلال اقتحام مخيم عايدة شمال بيت لحم
Lebanon 24
قوات الاحتلال تداهم مخازن تجارية خلال اقتحام مخيم عايدة شمال بيت لحم
19:09 | 2025-10-30
30/10/2025 07:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: نُدين الهجوم الروسي الأخير على محطة للطاقة في سلوفيانسك
Lebanon 24
زيلينسكي: نُدين الهجوم الروسي الأخير على محطة للطاقة في سلوفيانسك
19:04 | 2025-10-30
30/10/2025 07:04:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: الجيش دمّر مشاريع إيران الصاروخية والنووية
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: الجيش دمّر مشاريع إيران الصاروخية والنووية
18:57 | 2025-10-30
30/10/2025 06:57:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
Lebanon 24
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
11:54 | 2025-10-30
30/10/2025 11:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
03:40 | 2025-10-30
30/10/2025 03:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
09:00 | 2025-10-30
30/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:54 | 2025-10-30
30/10/2025 02:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ قد يساعد في كسر قبضة "حزب الله" على لبنان.. تقرير لـ"The Hill" يكشف التفاصيل
Lebanon 24
أمرٌ قد يساعد في كسر قبضة "حزب الله" على لبنان.. تقرير لـ"The Hill" يكشف التفاصيل
11:30 | 2025-10-30
30/10/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:51 | 2025-10-30
مستوطنون يرشقون مركبات الفلسطينيين بالحجارة على دوار قدوميم شرق قلقيلية
19:25 | 2025-10-30
قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفرذان غرب جنين
19:09 | 2025-10-30
قوات الاحتلال تداهم مخازن تجارية خلال اقتحام مخيم عايدة شمال بيت لحم
19:04 | 2025-10-30
زيلينسكي: نُدين الهجوم الروسي الأخير على محطة للطاقة في سلوفيانسك
18:57 | 2025-10-30
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: الجيش دمّر مشاريع إيران الصاروخية والنووية
18:50 | 2025-10-30
قوات الاحتلال تقتحم مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
31/10/2025 01:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
31/10/2025 01:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
31/10/2025 01:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24