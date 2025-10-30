Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: الجيش دمّر مشاريع إيران الصاروخية والنووية

Lebanon 24
30-10-2025 | 18:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: اغتلنا نصرالله وفرضنا أقصى العقوبات ضد حزب الله وأقمنا منطقة أمنية على حدود لبنان لحماية قرى الشمال
lebanon 24
31/10/2025 05:43:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الألماني: ندعو الشركاء لدعم مشاريع صناعات الدفاع الجوي في أوكرانيا ومواصلة الاستثمار فيها
lebanon 24
31/10/2025 05:43:57 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: وزير الدفاع يسرائيل كاتس يوقع على أمر يمنع زيارات ممثلي الصليب الأحمر للسجون التي يوجد فيها أسرى فلسطينيون
lebanon 24
31/10/2025 05:43:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الإيرانية: لا يحق لأي قوة التدخل في قدراتنا الصاروخية
lebanon 24
31/10/2025 05:43:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:47 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:30 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:00 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:51 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:29 | 2025-10-30
20:47 | 2025-10-30
20:30 | 2025-10-30
20:00 | 2025-10-30
19:51 | 2025-10-30
19:25 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24