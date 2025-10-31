Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز: وزير الحرب الأميركي يقول إنه التقى نظيره الصيني وإن الاجتماع كان جيدا وبناء

Lebanon 24
31-10-2025 | 00:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيغسيث: اللقاء مع نظيري الصيني كان جيدا وبناء
lebanon 24
31/10/2025 11:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: الرئيس الصيني يلتقي نظيره الإيراني في بكين
lebanon 24
31/10/2025 11:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الصيني يدعو الى إرساء "ثقة" متبادلة خلال محادثات مع نظيره الأميركي
lebanon 24
31/10/2025 11:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يقول إنه سيلتقي ترمب على هامش اجتماعات الأمم المتحدة
lebanon 24
31/10/2025 11:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:55 | 2025-10-31
05:55 | 2025-10-31
05:49 | 2025-10-31
05:48 | 2025-10-31
05:46 | 2025-10-31
05:43 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24