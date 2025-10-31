Advertisement

أخبار عاجلة

سلام: اتخذنا خطوات جدية في ما يخصّ السلاح في المخيّمات الفلسطينية

Lebanon 24
31-10-2025 | 04:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام: لبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها وتطبيق اتفاق الطائف في ما يخص حصر السلاح
lebanon 24
31/10/2025 12:03:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: رئيس الحكومة نواف سلام قال إنّنا أحرزنا تقدماً كبيراً في مسألة حصر السلاح في المخيّمات الفلسطينيّة ويجب إستكمال حصر السلاح
lebanon 24
31/10/2025 12:03:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الخولي أدان جريمة قتل الشاب أبو حنا: لسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية
lebanon 24
31/10/2025 12:03:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تسليم سلاح المخيمات نحو " الفرملة" وموقف موحّد لتحالف القوى الفلسطينية
lebanon 24
31/10/2025 12:03:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:55 | 2025-10-31
05:55 | 2025-10-31
05:49 | 2025-10-31
05:48 | 2025-10-31
05:46 | 2025-10-31
05:43 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24