Advertisement

أخبار عاجلة

وزير دفاع إسرائيل يقيل المدعية العسكرية بعد تسريب فيديو لتعذيب معتقل فلسطيني

Lebanon 24
31-10-2025 | 05:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 14 الإسرائيلية: رئيس الأركان يعزل المدعية العسكرية للاشتباه بدورها بتسريب فيديو اعتداء على أسير فلسطيني
lebanon 24
31/10/2025 12:03:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: المدعية العسكرية الإسرائيلية تقدم استقالتها لرئيس أركان الجيش
lebanon 24
31/10/2025 12:03:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل اعتقلت 100 فلسطيني في طولكرم بعد إصابة جنديين بعبوة ناسفة (الحدث)
lebanon 24
31/10/2025 12:03:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع إسرائيل: هاجمنا منذ أمس عشرات البنى العسكرية في غزة
lebanon 24
31/10/2025 12:03:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:55 | 2025-10-31
05:55 | 2025-10-31
05:49 | 2025-10-31
05:48 | 2025-10-31
05:46 | 2025-10-31
05:43 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24