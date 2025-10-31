28
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
23
o
زحلة
27
o
بعلبك
11
o
بشري
23
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
أخبار عاجلة
وزير الخارجية: حصر السلاح بيد الدولة هو المدخل الأساس لإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي والازدهار
Lebanon 24
31-10-2025
|
05:48
