Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الألماني: برلين تدعم الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لبسط سيطرتها في الجنوب وعلى الأراضي اللبنانية كافة

Lebanon 24
31-10-2025 | 06:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية يوسف رجي: نؤكد تصميم الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها على الأراضي اللبنانية كافة بقواها الذاتية حصرا
lebanon 24
31/10/2025 14:38:23 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: ندعم موقف الحكومة اللبنانية في ما يتعلق ببسبط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية
lebanon 24
31/10/2025 14:38:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدولة الإماراتي: ندعم جهود الوساطة التي تقوم بها ⁧‫قطر‬⁩ ومصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار بغزة
lebanon 24
31/10/2025 14:38:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني: ندعم سوريا لتحقيق مستقبل آمن ومن واجبنا المساهمة في إعادة إعمارها
lebanon 24
31/10/2025 14:38:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:04 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:32 | 2025-10-31
08:28 | 2025-10-31
08:27 | 2025-10-31
08:21 | 2025-10-31
08:04 | 2025-10-31
07:35 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24