Advertisement

أخبار عاجلة

أردوغان: الحروب والاشتباكات وعدم المساواة جعلت من الضروري أن يكون هناك نظام عالمي جديد

Lebanon 24
31-10-2025 | 08:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أردوغان: يجب النهوض بغزة وإعادة إعمارها فإسرائيل جعلت 85% منها غير صالحة للعيش
lebanon 24
31/10/2025 20:40:08 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب ملحم خلف من مجلس النواب: عندما يكون هناك انقسام حاد في البلاد فان القانون هو الفيصل وعلى الجميع الخضوع للنتائج الديمقراطية وعدم تعطيل الأمور
lebanon 24
31/10/2025 20:40:08 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: لن يكون هناك أي تعاون جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل انتهاء المفاوضات بيننا
lebanon 24
31/10/2025 20:40:08 Lebanon 24 Lebanon 24
منصور: لا نظام عالمي جديد.. وأميركا ما زالت القوّة الأولى
lebanon 24
31/10/2025 20:40:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:37 | 2025-10-31
14:32 | 2025-10-31
14:21 | 2025-10-31
14:13 | 2025-10-31
13:57 | 2025-10-31
13:55 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24