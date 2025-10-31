الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: الصامدون اليوم في الجنوب يحرثون الأرض ويحصدون الزيتون هم السياديون الحقيقيون والذين قدّموا التضحيات تمسكاً بالأرض والعودة

Lebanon 24