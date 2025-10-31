Advertisement

أخبار عاجلة

رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الانتهاكات المروعة لقواعد الحرب في السودان لا يمكن الدفاع عنها

Lebanon 24
31-10-2025 | 15:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: نقل أول الرهائن الاسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة
lebanon 24
01/11/2025 00:00:54 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة: بعض طواقمنا تعرضت للاعتداء المباشر وفقدنا 7 منهم
lebanon 24
01/11/2025 00:00:54 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مستعدون للمساعدة في لم شمل العائلات وتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة
lebanon 24
01/11/2025 00:00:54 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الكوادر الطبية في مدينة غزة تعمل في ظروف قاسية وبموارد محدودة
lebanon 24
01/11/2025 00:00:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:49 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:30 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:23 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:12 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:07 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:49 | 2025-10-31
17:30 | 2025-10-31
17:23 | 2025-10-31
17:12 | 2025-10-31
17:07 | 2025-10-31
17:01 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24