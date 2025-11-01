Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر طبية في غزة: تم التعرف على 75 جثمانا من أصل 255 تم استلامها من السلطات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار

Lebanon 24
01-11-2025 | 05:50
