Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية التركي: وقف إطلاق النار وحده في غزة ليس حلاً ويجب المضي بحذر وتركيا ستبقى منفتحة على الدبلوماسية

Lebanon 24
01-11-2025 | 06:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية التركي: المفاوضات مستمرة مع الفرقاء لإدامة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
lebanon 24
01/11/2025 15:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: بعد وقف إطلاق النار يجب أن يدير الفلسطينيون أنفسهم في غزة
lebanon 24
01/11/2025 15:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: التصعيد في غزة مقلق ويجب الحفاظ على وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات لمحتاجيها
lebanon 24
01/11/2025 15:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا خارجية الأردن وتركيا يبحثان هاتفيا جهود إيصال المساعدات وتثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق المرحلة الثانية من اتفاق غزة
lebanon 24
01/11/2025 15:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:12 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:23 | 2025-11-01
09:17 | 2025-11-01
09:12 | 2025-11-01
09:10 | 2025-11-01
09:08 | 2025-11-01
09:07 | 2025-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24