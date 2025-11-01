Advertisement

جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على جسر انطلياس المسلك الغربي ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة (التحكم المروري)

Lebanon 24
01-11-2025 | 07:02
