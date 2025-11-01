Advertisement

أخبار عاجلة

الداخلية العراقية تعلن عدم تطبيق إجراءات الحظر الشامل أو الجزئي للتجوال خلال الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني الجاري

Lebanon 24
01-11-2025 | 07:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الفلسطيني: التحضيرات جارية لانتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام من انتهاء الحرب
lebanon 24
01/11/2025 15:40:47 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة البابا للبنان مؤكدة آخر تشرين الثاني رغم عدم صدور بيان رسمي
lebanon 24
01/11/2025 15:40:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مقررات مجلس الوزراء: قرر المجلس الموافقة على تكليف وزير الداخلية والبلديات تصحيح العيوب في قانون الانتخاب الحالي أو استدراك تلك النواقص في أي قانون انتخابي جديد سيرعى العملية الانتخابية
lebanon 24
01/11/2025 15:40:47 Lebanon 24 Lebanon 24
عباس يعلن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب
lebanon 24
01/11/2025 15:40:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:12 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:23 | 2025-11-01
09:17 | 2025-11-01
09:12 | 2025-11-01
09:10 | 2025-11-01
09:08 | 2025-11-01
09:07 | 2025-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24