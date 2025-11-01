25
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
11
o
بشري
20
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
أخبار عاجلة
وسائل إعلام إسرائيلية: الرفات التي تسلمتها إسرائيل أمس تعود لفلسطينيين وستعاد إلى غزة
Lebanon 24
01-11-2025
|
10:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
