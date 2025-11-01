Advertisement

وسائل إعلام إسرائيلية: الرفات التي تسلمتها إسرائيل أمس تعود لفلسطينيين وستعاد إلى غزة

Lebanon 24
01-11-2025 | 10:28
