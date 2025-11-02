Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الإسرائيلي: على الحكومة اللبنانية الوفاء بالتزاماتها بنزع سلاح حزب الله وإخراجه من الجنوب

Lebanon 24
02-11-2025 | 02:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الناطقة باسم الحكومة الإسرائيلية: إسرائيل تواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
02/11/2025 14:22:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا للعربية: نتواصل مع أميركا بشأن جهود لبنان لنزع سلاح حزب الله
lebanon 24
02/11/2025 14:22:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: السلام بين لبنان وإسرائيل بات ممكناً وأثني على جهود الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله وأدعوها إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل
lebanon 24
02/11/2025 14:22:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إدارتي تساعد الحكومة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله
lebanon 24
02/11/2025 14:22:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:57 | 2025-11-02
07:46 | 2025-11-02
07:40 | 2025-11-02
07:32 | 2025-11-02
07:32 | 2025-11-02
07:31 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24