29
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
29
o
زحلة
25
o
بعلبك
12
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الخارجية السوري: لا نزحف نحو إسرائيل وإنما نحاول كف شرها عنا
Lebanon 24
02-11-2025
|
04:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية التركية: الهجوم الإسرائيلي يُظهر أن إسرائيل لا تريد السلام وإنما استمرار الحرب
Lebanon 24
الخارجية التركية: الهجوم الإسرائيلي يُظهر أن إسرائيل لا تريد السلام وإنما استمرار الحرب
02/11/2025 14:22:59
02/11/2025 14:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: لا نريد أن تدوسنا إسرائيل ونريد فقط تسليح الجيش ليدافع عنّا
Lebanon 24
باسيل: لا نريد أن تدوسنا إسرائيل ونريد فقط تسليح الجيش ليدافع عنّا
02/11/2025 14:22:59
02/11/2025 14:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السورية: سحب كافة المقاتلين المدنيين من حدود السويداء ونشر عناصر منضبطة مكانها
Lebanon 24
الخارجية السورية: سحب كافة المقاتلين المدنيين من حدود السويداء ونشر عناصر منضبطة مكانها
02/11/2025 14:22:59
02/11/2025 14:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: حاولوا فصلنا عن طرابلس واخترعوا عنا روايات
Lebanon 24
باسيل: حاولوا فصلنا عن طرابلس واخترعوا عنا روايات
02/11/2025 14:22:59
02/11/2025 14:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نعمل على إنشاء 8 محطات طاقة نووية جديدة بالتعاون مع روسيا في بوشهر ومواقع أخرى
Lebanon 24
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نعمل على إنشاء 8 محطات طاقة نووية جديدة بالتعاون مع روسيا في بوشهر ومواقع أخرى
07:57 | 2025-11-02
02/11/2025 07:57:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"الوكالة الوطنية": الطيران الحربي الاسرائيلي يحلّق في أجواء مدينة الهرمل وقرى البقاع الشمالي
Lebanon 24
"الوكالة الوطنية": الطيران الحربي الاسرائيلي يحلّق في أجواء مدينة الهرمل وقرى البقاع الشمالي
07:46 | 2025-11-02
02/11/2025 07:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: تفكيك حماس من سلاحها ونزع سلاح قطاع غزة هو المبدأ الذي نؤمن به
Lebanon 24
نتنياهو: تفكيك حماس من سلاحها ونزع سلاح قطاع غزة هو المبدأ الذي نؤمن به
07:40 | 2025-11-02
02/11/2025 07:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: سنفعل كل ما يلزم لإزالة التهديد الحوثي
Lebanon 24
نتنياهو: سنفعل كل ما يلزم لإزالة التهديد الحوثي
07:32 | 2025-11-02
02/11/2025 07:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: سنتصرف في لبنان حسب الضرورة
Lebanon 24
نتنياهو: سنتصرف في لبنان حسب الضرورة
07:32 | 2025-11-02
02/11/2025 07:32:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
Lebanon 24
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
09:00 | 2025-11-01
01/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
17:05 | 2025-11-01
01/11/2025 05:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
12:30 | 2025-11-01
01/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
13:00 | 2025-11-01
01/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
15:14 | 2025-11-01
01/11/2025 03:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:57 | 2025-11-02
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نعمل على إنشاء 8 محطات طاقة نووية جديدة بالتعاون مع روسيا في بوشهر ومواقع أخرى
07:46 | 2025-11-02
"الوكالة الوطنية": الطيران الحربي الاسرائيلي يحلّق في أجواء مدينة الهرمل وقرى البقاع الشمالي
07:40 | 2025-11-02
نتنياهو: تفكيك حماس من سلاحها ونزع سلاح قطاع غزة هو المبدأ الذي نؤمن به
07:32 | 2025-11-02
نتنياهو: سنفعل كل ما يلزم لإزالة التهديد الحوثي
07:32 | 2025-11-02
نتنياهو: سنتصرف في لبنان حسب الضرورة
07:31 | 2025-11-02
نتنياهو: لن نسمح للبنان أن يتحول إلى جبهة جديدة ضدنا
فيديو
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
14:18 | 2025-11-01
02/11/2025 14:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
03:00 | 2025-11-01
02/11/2025 14:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
02/11/2025 14:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24