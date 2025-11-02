29
منسقية اللاجئين في السودان للتلفزيون العربي: أكثر من 100 ضحية عنف جنسي و1300 مصاب بالرصاص وصلوا من الفاشر إلى طويلة
Lebanon 24
02-11-2025
|
04:48
أطباء بلا حدود: فرار أكثر من 650 مصاباً من الفاشر إلى طويلة دون رعاية طبية
Lebanon 24
أطباء بلا حدود: فرار أكثر من 650 مصاباً من الفاشر إلى طويلة دون رعاية طبية
02/11/2025 14:23:50
02/11/2025 14:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم منسقية اللاجئين في دارفور: نطالب بهدنة إنسانية مؤقتة لإيصال المساعدات إلى الفاشر (الجزيرة)
Lebanon 24
المتحدث باسم منسقية اللاجئين في دارفور: نطالب بهدنة إنسانية مؤقتة لإيصال المساعدات إلى الفاشر (الجزيرة)
02/11/2025 14:23:50
02/11/2025 14:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم منسقية اللاجئين في دارفور: الأطفال والنساء في الفاشر يدفعون ثمنا باهظا (الجزيرة)
Lebanon 24
المتحدث باسم منسقية اللاجئين في دارفور: الأطفال والنساء في الفاشر يدفعون ثمنا باهظا (الجزيرة)
02/11/2025 14:23:50
02/11/2025 14:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
شبكة أطباء السودان: وصول أكثر من 640 نازحا من الفاشر لمدينة الدبة بالولاية الشمالية
Lebanon 24
شبكة أطباء السودان: وصول أكثر من 640 نازحا من الفاشر لمدينة الدبة بالولاية الشمالية
02/11/2025 14:23:50
02/11/2025 14:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 عن مصدر بالجيش الإسرائيلي: نستعد لاحتمال استعادة جثة أسير أو أكثر من قطاع غزة الليلة
Lebanon 24
القناة 12 عن مصدر بالجيش الإسرائيلي: نستعد لاحتمال استعادة جثة أسير أو أكثر من قطاع غزة الليلة
08:22 | 2025-11-02
02/11/2025 08:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نعمل على إنشاء 8 محطات طاقة نووية جديدة بالتعاون مع روسيا في بوشهر ومواقع أخرى
Lebanon 24
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نعمل على إنشاء 8 محطات طاقة نووية جديدة بالتعاون مع روسيا في بوشهر ومواقع أخرى
07:57 | 2025-11-02
02/11/2025 07:57:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"الوكالة الوطنية": الطيران الحربي الاسرائيلي يحلّق في أجواء مدينة الهرمل وقرى البقاع الشمالي
Lebanon 24
"الوكالة الوطنية": الطيران الحربي الاسرائيلي يحلّق في أجواء مدينة الهرمل وقرى البقاع الشمالي
07:46 | 2025-11-02
02/11/2025 07:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: تفكيك حماس من سلاحها ونزع سلاح قطاع غزة هو المبدأ الذي نؤمن به
Lebanon 24
نتنياهو: تفكيك حماس من سلاحها ونزع سلاح قطاع غزة هو المبدأ الذي نؤمن به
07:40 | 2025-11-02
02/11/2025 07:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: سنفعل كل ما يلزم لإزالة التهديد الحوثي
Lebanon 24
نتنياهو: سنفعل كل ما يلزم لإزالة التهديد الحوثي
07:32 | 2025-11-02
02/11/2025 07:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
Lebanon 24
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
09:00 | 2025-11-01
01/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
17:05 | 2025-11-01
01/11/2025 05:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
12:30 | 2025-11-01
01/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
13:00 | 2025-11-01
01/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
15:14 | 2025-11-01
01/11/2025 03:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
14:18 | 2025-11-01
02/11/2025 14:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
03:00 | 2025-11-01
02/11/2025 14:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
02/11/2025 14:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
