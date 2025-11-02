Advertisement

أخبار عاجلة

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يجدد موقفه بمقاطعة الانتخابات العراقية البرلمانية المقبلة

Lebanon 24
02-11-2025 | 05:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الانتخابات العراقية.. المفوضية تُعلن الجاهزية والصدر يجدد المقاطعة
lebanon 24
02/11/2025 21:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الجلسة التشريعية الثلاثاء: بري على موقفه والمطالبون بتعديل قانون الانتخاب يستنفرون للمقاطعة
lebanon 24
02/11/2025 21:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية العراقية تعلن عدم تطبيق إجراءات الحظر الشامل أو الجزئي للتجوال خلال الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني الجاري
lebanon 24
02/11/2025 21:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بين الغياب والعودة: "تيار المستقبل" يرسم معادلة الانتخابات المقبلة
lebanon 24
02/11/2025 21:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:02 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:03 | 2025-11-02
14:02 | 2025-11-02
14:01 | 2025-11-02
13:43 | 2025-11-02
13:42 | 2025-11-02
13:39 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24