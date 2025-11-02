وزير المالية ياسين جابر من القاهرة: نأمل بتعاون مع الدول العربية ونعمل دبلوماسياً لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان لكن لا يمكن الجزم بالاطمئنان (الجديد)

Lebanon 24