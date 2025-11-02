Advertisement

عيسى الخوري: دور السلاح الفلسطيني كما سلاح حزب الله انتفى واتفاق وقف إطلاق النار لا يقتصر على جنوب الليطاني إنها بحصر السلاح على كل الأراضي اللبنانية (mtv)

02-11-2025 | 08:36
