نواف سلام: ندعو العرب إلى الضغط على المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية

Lebanon 24
02-11-2025 | 10:19
سلام من الجامعة العربية: ندعو أشقاءنا العرب إلى الضغط على المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من أراضينا ووقف اعتداءاتها المتكررة
الرئيس عون: ندعو الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية
الخارجية الأردنية تدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير
ميقاتي والسنيورة وتمام سلام: يتوجّب إلزام اسرائيل وقف عدوانها على لبنان وإنهاء احتلالها كل الأراضي اللبنانية بما في ذلك الانسحاب من النقاط والتلال الخمس التي احتلتها في الجنوب
